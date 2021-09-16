Динамо – Вест Гем та інші: розклад матчів Ліги Європи 16 вересня

В четверг пройдут 16 поединков группового этапа Лиги Европы. С этого розыгрыша турнир изменил свой формат, даже третья команда останется в еврокубках

Кубок Ліги Європи / Фото: Reuters

Сьогодні стартує другий за значимістю єврокубковий турнір – Ліга Європи. 8 груп, 32 команди. На жаль, без України...

Кваліфікацію не пройшла Зоря і скотилася в Лігу конференцій.

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Вашій увазі розклад матчів першого туру. Результати будемо оновлювати у міру завершення поєдинків.

ГРУПА А

22:00. Рейнджерс (Шотландія) – Ліон (Франція)

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22:00. Брондбю (Данія) – Спарта (Чехія)

ГРУПА В

22:00. ПСВ (Нідерланди) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

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22:00. Штурм (Австрія) – Монако (Франція)

ГРУПА З

Спартак (Росія) – Легія (Польща) – 0:1

22:00. Лестер (Англія) – Наполі (Італія)

ГРУПА D

22:00. Олімпіакос (Греція) – Антверпен (Бельгія)

22:00. Айнтрахт (Німеччина) – Фенербахче (Туреччина)

ГРУПА Е

19:45. Локомотив (Росія) – Марсель (Франція)

19:45. Галатасарай (Туреччина) – Лаціо (Італія)

ГРУПА F

19:45. Црвена Звезда (Сербія) – Брага (Португалія)

19:45. Мідтьюлланн (Данія) – Лудогорець (Болгарія)

ГРУПА G

19:45. Байєр (Німеччина) – Ференцварош (Угорщина)

19:45. Бетіс (Іспанія) – Селтік (Шотландія)

ГРУПА H

19:45. Динамо З (Хорватія) – Вест Гем (Англія)

19:45. Рапід (Австрія) – Генк (Бельгія)

З цього розіграшу турнір змінив свій формат. Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф, третя – йде в Лігу конференцій.

Нагадаємо, що вчора в Лізі чемпіонів Шахтар поступився Шерифу.