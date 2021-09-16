Буде-Глимт – Заря и другие: расписание матчей Лиги конференций 16 сентября

В четверг пройдут поединки группового этапа Лиги конференций. Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф

Жеребьевка Лиги конференций прошла в Стамбуле / Фото: Reuters

В четверг, 16 сентября будет сыгран первый тур группового этапа нового еврокубка – Лиги конференций.

В гостях луганская Заря встретится с норвежским Буде-Глимтом. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт – Заря.

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Всего будет сыграно 14 поединков. Два уже состоялись. Израильские клубы сыграли раньше по религиозным причинам.

Вашему вниманию расписание матчей первого тура. Результаты будем обновлять по мере завершения матчей.

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ГРУППА А

Маккаби Т-А (Израиль) – Алашкерт (Армения) – 4:1

19:45. ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия)

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ГРУППА В

22:00. Флора (Эстония) – Гент (Бельгия)

22:00. Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия)

ГРУППА С

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Заря (Украина)

22:00. Рома (Италия) – ЦСКА (Болгария)

ГРУППА D

22:00. Яблонец (Чехия) – Клуж (Румыния)

22:00. Раннерс (Дания) – АЗ (Нидерланды)

ГРУППА Е

Маккаби Х (Израиль) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0

19:45. Славия (Чехия) – Унион (Берлин)

ГРУППА F

19:45. Слован (Словакия) – Копенгаген (Дания)

19:45. Линкольн (Гибралтар) – ПАОК (Греция)

ГРУППА G

19:45. Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

19:45. Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды)

ГРУППА H

17:30. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр)

19:45. Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария)

Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф.