15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Динамо – Вест Хэм и другие: расписание матчей Лиги Европы 16 сентября

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 сентября, 11:03
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В четверг пройдут 16 поединков группового этапа Лиги Европы. С этого розыгрыша турнир изменил свой формат, даже третья команда останется в еврокубках
Кубок Лиги Европы
Кубок Лиги Европы / Фото: Reuters

Сегодня стартует второй по значимости еврокубковый турнир – Лига Европы. 8 групп, 32 команды. Увы, без Украины...

Квалификацию не прошла Заря и скатилась в Лигу конференций.

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Вашему вниманию расписание матчей первого тура. Результаты будем обновлять по мере завершения поединков.

ГРУППА А

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция)

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22:00. Брондбю (Дания) – Спарта (Чехия)

ГРУППА В

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания)

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22:00. Штурм (Австрия) – Монако (Франция)

ГРУППА С

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1

22:00. Лестер (Англия) – Наполи (Италия)

ГРУППА D

22:00. Олимпиакос (Греция) – Антверпен (Бельгия)

22:00. Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция)

ГРУППА Е

19:45. Локомотив (Россия) – Марсель (Франция)

19:45. Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия)

ГРУППА F

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия)

19:45. Мидтюлланн (Дания) – Лудогорец (Болгария)

ГРУППА G

19:45. Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия)

19:45. Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия)

ГРУППА H

19:45. Динамо З (Хорватия) – Вест Хэм (Англия)

19:45. Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия)

С этого розыгрыша турнир изменил свой формат. Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф, третья – уходит в Лигу конференций.

Напомним, что вчера в Лиге чемпионов Шахтер уступил Шерифу.

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3
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4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
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Черноморец
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Колос
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