Динамо – Вест Хэм и другие: расписание матчей Лиги Европы 16 сентября

Сегодня стартует второй по значимости еврокубковый турнир – Лига Европы. 8 групп, 32 команды. Увы, без Украины...
Квалификацию не прошла Заря и скатилась в Лигу конференций.
Вашему вниманию расписание матчей первого тура. Результаты будем обновлять по мере завершения поединков.
ГРУППА А
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция)
22:00. Брондбю (Дания) – Спарта (Чехия)
ГРУППА В
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания)
22:00. Штурм (Австрия) – Монако (Франция)
ГРУППА С
Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1
22:00. Лестер (Англия) – Наполи (Италия)
ГРУППА D
22:00. Олимпиакос (Греция) – Антверпен (Бельгия)
22:00. Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция)
ГРУППА Е
19:45. Локомотив (Россия) – Марсель (Франция)
19:45. Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия)
ГРУППА F
19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия)
19:45. Мидтюлланн (Дания) – Лудогорец (Болгария)
ГРУППА G
19:45. Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия)
19:45. Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия)
ГРУППА H
19:45. Динамо З (Хорватия) – Вест Хэм (Англия)
19:45. Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия)
С этого розыгрыша турнир изменил свой формат. Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф, третья – уходит в Лигу конференций.
Напомним, что вчера в Лиге чемпионов Шахтер уступил Шерифу.