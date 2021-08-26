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Заря

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Заря – Рапид: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 августа, 11:15
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Луганский клуб при любом исходе поединка останется в еврокубках – это будет либо Лига Европы, либо Лига конференций

В четверг, 26 августа, луганской Заре предстоит сделать невозможное. Отыграть три мяча у венского Рапида.

Команды встретятся в ответном поединке квалификации Лиги Европы. Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене", начало в 19:30.

Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Рапид с видео голов и ключевых моментов поединка.

ЗАРЯ – РАПИД

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Как прошел первый матч

Неделю назад вояж Зари в Вену завершился фиаско. Не по игре, а по счету. Луганский клуб уступил – 0:3.

Что думает Скрипник

Главный тренер Зари Виктор Скрипник обещает, что будет бой:

"Я могу позавидовать тем болельщикам, которые придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков Зари. Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным".

Что думают букмекеры

Эксперты букмекерских контор не разделяют оптимизма Скрипника. Они считают шансы команды в Запорожье равными. Котировки на победу Зари – 2.48, на ничью – 3.90, на победу Рапида – 2.55.

А вот коэффициент на проход луганчан фантастический – 12.23. На проход Рапида – 1.03.

Где смотреть

Поединок Заря – Рапид будет показан в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Что дальше

Победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций.

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