Заря – Рапид: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 26 августа, луганской Заре предстоит сделать невозможное. Отыграть три мяча у венского Рапида.
Команды встретятся в ответном поединке квалификации Лиги Европы. Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене", начало в 19:30.
Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Рапид с видео голов и ключевых моментов поединка.
ЗАРЯ – РАПИД
Как прошел первый матч
Неделю назад вояж Зари в Вену завершился фиаско. Не по игре, а по счету. Луганский клуб уступил – 0:3.
Что думает Скрипник
Главный тренер Зари Виктор Скрипник обещает, что будет бой:
"Я могу позавидовать тем болельщикам, которые придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков Зари. Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным".
Что думают букмекеры
Эксперты букмекерских контор не разделяют оптимизма Скрипника. Они считают шансы команды в Запорожье равными. Котировки на победу Зари – 2.48, на ничью – 3.90, на победу Рапида – 2.55.
А вот коэффициент на проход луганчан фантастический – 12.23. На проход Рапида – 1.03.
Где смотреть
Поединок Заря – Рапид будет показан в прямом эфире на телеканале УНИАН.
Что дальше
Победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций.