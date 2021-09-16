15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Буде/Глимт

22:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Буде-Глимт – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 сентября, 11:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первый в истории поединок украинского клуба в групповом турнире Лиги конференций УЕФА – следите в онлайн-режиме за противостоянием Буде-Глимт – Заря в Норвегии

В четверг, 16 сентября, норвежский клуб Буде-Глимт принимает на своем поле луганскую Зарю в первом туре группового раунда Лиги конференций. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.

Реклама

ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.

В группе с Зарей и клубом Буде-Глимт выступают также Рома, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА. Параллельно с луганчанами и норвежцами, они проводят свой матч в Риме.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью / Фото: Reuters

  • Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
  • Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.
  • Победитель Лиги конференций будет квалифицирован в Лигу Европы в следующем сезоне.

ПУТЬ ЗАРИ

Заря попала в групповой раунд Лиги конференций после того, как в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы уступила венскому Рапиду (0:3 и 2:3).

Отметим, что на предварительных стадиях из Лиги конференций выбыли украинские Ворскла и Колос.

Рапид разгромил Зарю в Вене 3:0
Рапид разгромил Зарю в Вене 3:0 / Фото: Getty Images

ПУТЬ БУДЕ-ГЛИМТ

Клуб из норвежского города Буде впервые будет участником группового этапа еврокубков. Чемпион Норвегии начинал свой путь еще с квалификации Лиги чемпионов, но там уступил польской Легии и перекочевал в Лигу конференций, деклассировав там исландский Валюр, косовскую Приштину и литовский Жальгирис.

Glimt в переводе с норвежского означает "молния". Клуб, основанный в 1916 году, играет на искусственном поле 7-тысячной арены "Аспмюра стадиум".

"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным, – заявил перед матчем с Буде-Глимт тренер Зари Виктор Скрипник. – Надеемся, тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, поможет нам в шести матчах осенней части турнира выглядеть достойно".

"Искусственное поле в Норвегии? Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не было в наших планах. Мы здесь потренировались, в четверг проведем игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье проведем уже следующую игру на натуральном поле", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Тренировка Зари в Норвегии

КОТИРОВКИ НА ПОБЕДИТЕЛЯ ГРУППЫ С

  • Рома – 1.18
  • Заря – 8.00
  • ЦСКА София – 12.00
  • Буде-Глимт – 15.00

БУДЕ-ГЛИМТ – ЗАРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча аналитики называют хозяев. На победу норвежцев установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.85, на победу Зари – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Буде-Глимт – 49%
  • ничья – 25%
  • выигрыш Зари – 26%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

БУДЕ-ГЛИМТ – ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире матч Буде-Глимт – Заря в четверг, 16 сентября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

Читайте также: Луганская Заря без Шахаба и Шевченко отправилась на матч Лиги конференций

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Пятница, 17 сентября
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять