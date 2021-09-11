Гол бывшего жены Зинченко помог Руху отобрать очки у Зари

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ
Субботнюю программу седьмого тура Премьер-лиги открывал матч Рух – Заря.
Для луганцев старт в новом чемпионате не задался. Команда Скрипника никак не может приблизиться к лидерам.
В свою очередь, львовский Рух, в случае победы над Зарей, мог обойти её в турнирной таблице.
Первый тайм прошел с преимуществом луганской команды, но на 37-й минуте, после ошибки защитника гостей Виталия Вернудуба, мастерски отличился форвард львовской команды Андрей Борячук.
Напомним, что Борячук является бывшим парнем жены Александра Зинченко – Влады.
Такой ход матча не устраивал главного тренера Зари и после перерыва он выпустил на поле ударный дуэт Шахаб – Овусу.
В середине второго тайма провинившийся Вернидуб выиграл верховую борьбу в центре поля, выдав при этом голевой пас на Аллахьяра. Иранский форвард использовал свой шанс – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
Рух – Заря – 1:1
Голы: Борячук, 37 – Аллахьяр, 74
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
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2
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
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Н
В
Н
В
3
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
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6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
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6
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5
6
4
0
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9
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12
Забитые
9
Пропущеные
10
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Результаты последних матчей:
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П
В
В
В
6
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые
13
Пропущеные
9
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4
Результаты последних матчей:
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В
В
Н
П
7
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
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В
В
8
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые
6
Пропущеные
9
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
Н
В
9
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
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0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
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П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые
8
Пропущеные
12
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-4
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
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-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
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Результаты последних матчей:
П
П
П
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