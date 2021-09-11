Гол бывшего жены Зинченко помог Руху отобрать очки у Зари

Луганская Заря сыграла вничью во Львове с Рухом

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ

Субботнюю программу седьмого тура Премьер-лиги открывал матч Рух – Заря.

Для луганцев старт в новом чемпионате не задался. Команда Скрипника никак не может приблизиться к лидерам.

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В свою очередь, львовский Рух, в случае победы над Зарей, мог обойти её в турнирной таблице.

Первый тайм прошел с преимуществом луганской команды, но на 37-й минуте, после ошибки защитника гостей Виталия Вернудуба, мастерски отличился форвард львовской команды Андрей Борячук.

Напомним, что Борячук является бывшим парнем жены Александра Зинченко – Влады.

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Такой ход матча не устраивал главного тренера Зари и после перерыва он выпустил на поле ударный дуэт Шахаб – Овусу.

В середине второго тайма провинившийся Вернидуб выиграл верховую борьбу в центре поля, выдав при этом голевой пас на Аллахьяра. Иранский форвард использовал свой шанс – 1:1.

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Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

Рух – Заря – 1:1

Голы: Борячук, 37 – Аллахьяр, 74

Турнирная таблица