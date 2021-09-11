Бронзовий призер УПЛ несподівано втратив очки у Львові

Луганська Зоря зіграла внічию у Львові з Рухом у матчі сьомого туру УПЛ

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ

Суботню програму сьомого туру Прем'єр-ліги відкривав матч Рух – Зоря.

Для луганців старт в новому чемпіонаті не вдався. Команда Скрипника ніяк не може наблизитися до лідерів.

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У свою чергу, львівський Рух, у разі перемоги над Зорею, міг обійти її в турнірній таблиці.

Перший тайм пройшов за переваги луганської команди, але на 37-й хвилині, після помилки захисника гостей Віталія Вернудуба, майстерно відзначився форвард львівської команди Андрій Борячук.

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Такий хід матчу не влаштовував головного тренера Зорі, тому після перерви він випустив на поле ударний дует Шахаб – Овусу.

В середині другого тайму Вернидуб, що провинився в першому таймі, виграв верхову боротьбу у центрі поля, видавши при цьому гольовий пас на Аллах'яра. Іранський форвард використав свій шанс – 1:1.

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Після цієї нічиєї Зоря залишається на шостому місці в турнірній таблиці, а Рух піднявся на восьму сходинку.

Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.

Рух – Зоря – 1:1

Голи: Борячук, 37 – Аллах'яр, 74

Рух: Паньків – Мисик, Мартинюк, Білий, Роман (Гагун, 46) – Карасюк – Бойчук (Кузик, 81), Федорчук, Притула (Кухарук, 69, Сич, 90), Климчук – Борячук (Кондраков, 80).

Зоря: Мацапура – Жуніньо, Імереков (Шахаб, 72), Вернидуб, Хомченовський – Назарина (Цвек, 25) – Аллах'яр, Булеца, Кабан, Кочергін – Гладкий (Фрімпонг, 72).

Відеоогляд матчу Рух – Зоря

Турнірна таблиця