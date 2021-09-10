Премьер-лига возвращается: расписании результаты 7 тура

Чемпионат Украины возвращается после паузы на матчи сборных. С 10 по 13 сентября пройдут матчи 7-го тура Премьер-лиги, а центральный матч пройдет в Киеве, где Шахтер примет Днепр-1
Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Эти матчи станут главной репетицией для наших представителей в еврокубках, ведь уже на следующей неделе стартуют групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций!
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 10 сентября
19:30 Александрия – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.72 – 3.50 – 4.80
Суббота, 11 сентября
14:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.00
17:00 Металлист 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.30
19:30 Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.41 – 4.60 – 5.75
Воскресенье, 12 сентября
14:00 Минай – Черноморец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 2.90
17:00 Колос – Мариуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.90 – 3.50 – 3.80
19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.00
Понедельник, 13 сентября
19:30 Верес – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40
Турнирная таблица:
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
5
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П