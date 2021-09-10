10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Премьер-лига возвращается: расписании результаты 7 тура

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 сентября, 13:16
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Чемпионат Украины возвращается после паузы на матчи сборных. С 10 по 13 сентября пройдут матчи 7-го тура Премьер-лиги, а центральный матч пройдет в Киеве, где Шахтер примет Днепр-1
Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях
Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эти матчи станут главной репетицией для наших представителей в еврокубках, ведь уже на следующей неделе стартуют групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций!

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 10 сентября

19:30 Александрия – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.72 – 3.50 – 4.80

Суббота, 11 сентября

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14:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.00

17:00 Металлист 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.30

19:30 Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.41 – 4.60 – 5.75

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Воскресенье, 12 сентября

14:00 Минай – Черноморец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 2.90

17:00 Колос – Мариуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.90 – 3.50 – 3.80

19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.00

Понедельник, 13 сентября

19:30 Верес – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40

Турнирная таблица:

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые 20
Пропущеные 2
Разница 18
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В В
4
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н В В
6
Александрия Александрия Але
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н В П
7
Заря Заря Зар
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: В В Н П В
8
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Ингулец Ингулец Инг
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
Рух Рух Рух
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
11
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н В Н
14
Черноморец Черноморец Чер
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П В П П
15
Львов Львов Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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Пятница, 10 сентября
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