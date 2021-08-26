Заря вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков

Луганская Заря проиграла ответный матч венскому Рапиду в плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане покидают турнир, но выступят в Лиге Конференций

Заря во второй раз подряд проиграла Рапиду / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

После разгромного поражения в первом матче особых надежд на спасение у Зари не было. А тут еще и два быстрых гола в первом тайме полностью похоронили все иллюзии на успешный результат. Мы вели онлайн матча Заря – Рапид.

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Тем не менее, подопечные Виктора Скрипника не опустили руки и дали бой соперникам из Австрии.

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Еще до перерыва Александр Гладкий сократил отставание в счете после передачи Сергея Булецы.

Второй тайм начался с еще одного гола Рапида. При счете 1:3 Заря забила гол, но он был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, луганчане все же смогли сократить отставание до минимума, а незадолго до финального свистка имели шанс уйти от поражения, но Шахаб Зейхеди не реализовал пенальти.

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Заря покидает Лигу Европы, но выступит в Лиге Конференций. Жеребьевка нового турнира УЕФА пройдет в пятницу, 27 августа.