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28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
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Шахтер --
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25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
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25 сентября 00:00
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Луганская Заря без Шахаба и Шевченко отправилась на матч Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 17:51
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Бронзовый призер чемпионата Украины готовится к дебюту в Лиге конференций. Главный тренер Зари Виктор Скрипник взял в Норвегию 21 футболиста
Форвард Раймонд Овусу в составе Зири отправился на матч с Буде-Глимт
Форвард Раймонд Овусу в составе Зири отправился на матч с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 16 сентября, луганская Заря сыграет первый матч в Лиге конференций. Соперником украинской команды станет норвежский Буде-Глимт.

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Сегодня утром делегация Зари отправилась в Норвегию на исторический поединок в розыгрыше Лиги конференций.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник взял на матч 21 футболиста. В списке отсутствуют травмированные иранский форвард Шахаб Захеди и основной вратарь Никита Шевченко.

СОСТАВ ЗАРИ

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Вратари: Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин

Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын

Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Артём Громов, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Кристиан, Егор Назарина

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Нападающие: Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Максим Лунёв, Рэймонд Овусу, Аллахъяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко

Напомним, что матч с Буде-Глимт в рамках первого этапа группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 16 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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