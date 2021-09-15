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28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Шерифу интереснее было бы играть в чемпионате Украины: откровения экс-игрока сборной Молдовы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 сентября, 16:33
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Известный молдавский футболист Сергей Даду считает, что Шериф будет бороться с Шахтером за третье место в группе Лиги чемпионов
Сергей Даду раньше играл в Тирасполе
Сергей Даду раньше играл в Тирасполе / Фото: Шериф

Бывший нападающий Шерифа и сборной Молдовы Сергей Даду поделился ожиданиями от дебюта тираспольской команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

Онлайн матча Шериф – Шахтер уже идет на нашем сайте.

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"Шериф – не олицетворение молдавского чемпионата. Он вынужден здесь играть. Может, интереснее было бы играть в чемпионате Украины или Румынии. Это потребует больших вложений, чем сейчас. Не каждый год будешь чемпионом, меньше шансов прорваться в Лигу чемпионов. Но для Шерифа было бы лучше встречаться с Шахтером чаще, а не только в группе ЛЧ", – цитирует бывшего форварда Sport24.

Читайте также: Где смотреть матч Шериф – Шахтер

"В матче с "горняками" Шерифу терять нечего, надо спокойно играть. Тут все зависит от того, как настроит команду главный тренер Вернидуб. А на группу ЛЧ и настраивать не нужно, скорее успокоить бы. Думаю, Шериф с Шахтером поборются друг с другом за третье место. Тем более Вернидубу есть, что доказывать в противостоянии с украинцами", – убежден Даду.

Напомним, что у букмекеров Шахтер выступает сегодня в роли фаворита матча: коэффициент на победу команд Роберто Де Дзерби – 1.93, на ничью – 3.56, на победу Шерифа – 4.62.

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