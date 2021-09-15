Луганська Зоря без Шахаба і Шевченка вирушила на матч Ліги конференцій

Бронзовий призер чемпіонату України готується до дебюту у Лізі конференцій. Головний тренер Зорі Віктор Скрипник взяв до Норвегії 21 футболіста

Форвард Раймонд Овусу у складі Зорі відправився на матч з Буде-Глімт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

У четвер, 16 вересня, луганська Зоря зіграє перший матч у Лізі конференцій. Суперником української команди стане норвезький Буде-Глімт.

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Сьогодні вранці делегація Зорі вирушила до Норвегії на історичний поєдинок в розіграші Ліги конференцій.

Головний тренер луганчан Віктор Скрипник взяв на матч 21-го футболіста. У списку відсутні травмовані іранський форвард Шахаб Захеді і основний воротар Микита Шевченко.

СКЛАД ЗОРІ

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Воротарі: Антон Жилкін, Дмитро Мацапура, Олександр Сапутін

Захисники: Жуніньо, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин

Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвек, Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Крістіан, Єгор Назарина

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Нападники: Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Раймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш, Данило Алефіренко

Нагадаємо, що матч з Буде-Глімт в рамках першого етапу групового раунду Ліги конференцій відбудеться в четвер 16 вересня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.