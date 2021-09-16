Буде-Глімт – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

У четвер, 16 вересня, норвезький клуб Буді-Глимт приймає на своєму полі луганську Зорю в першому турі групового раунду Ліги конференцій. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото і коментарями.
ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
У групі з Зорею і клубом Буді-Глимт виступають також Рома, очолювана португальцем Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА. Паралельно з луганчанами і норвежцями, вони проводять свій матч в Римі.
- Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять в 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи, за що залишилися вісім путівок в 1/8 фіналу.
- Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.
- Переможець Ліги конференцій буде кваліфікований в Лігу Європи в наступному сезоні.
ШЛЯХ ЗОРІ
Зоря потрапила в груповий раунд Ліги конференцій після того, як в плей-офф за вихід в груповий турнір Ліги Європи поступилася віденському Рапід у (0: 3 і 2: 3).
Відзначимо, що на попередніх стадіях з Ліги конференцій вибули українські Ворскла і Колос.
ШЛЯХ БУДЕ-Глимт
Клуб з норвезького міста Буде вперше буде учасником групового етапу єврокубків. Чемпіон Норвегії починав свій шлях ще з кваліфікації Ліги чемпіонів, але там поступився польському Легії і перекочував в Лігу конференцій, декласувавши там ісландський Валюр, косовський Приштини і литовський Жальгіріс.
Glimt в перекладі з норвезького означає "блискавка". Клуб, заснований в 1916 році, грає на штучному полі 7-тисячної арени "Аспмюра Стадіум".
"Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії і прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим, – заявив перед матчем з Буді-Глимт тренер Зорі Віктор Скрипник. – Сподіваємося , той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, допоможе нам в шести матчах осінньої частини турніру виглядати гідно ".
"Штучне поле в Норвегії? Ми граємо чемпіонат на натуральних полях. Переходити на штучне спеціально до цього матчу не було в наших планах. Ми тут потренувалися, в четвер проведемо гру, постараємося завершити її добре, а в неділю проведемо вже наступну гру на натуральному полі ", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.
Тренування Зорі в Норвегії
КОТИРУВАННЯ НА ПЕРЕМОЖЦЯ ГРУПИ З
- Рома – 1.18
- Зоря – 8.00
- ЦСКА Софія – 12.00
- Буді-Глимт – 15.00
БУДЕ-Глимт – ЗОРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом матчу аналітики називають господарів. На перемогу норвежців встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:
- виграш Буді-Глимт – 49%
- нічия – 25%
- виграш Зорі – 26%
- найбільш ймовірний рахунок – 1: 1
БУДЕ-Глимт – ЗОРЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ
У прямому ефірі матч Буді-Глимт – Зоря в четвер, 16 вересня, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.
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