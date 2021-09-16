Буде-Глімт – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Перший в історії поєдинок українського клубу в груповому турнірі Ліги конференцій УЄФА – стежте в онлайн-режимі за протистоянням Буде-Глімт – Зоря в Норвегії

У четвер, 16 вересня, норвезький клуб Буді-Глимт приймає на своєму полі луганську Зорю в першому турі групового раунду Ліги конференцій. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео голів, фото і коментарями.

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ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.

У групі з Зорею і клубом Буді-Глимт виступають також Рома, очолювана португальцем Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА. Паралельно з луганчанами і норвежцями, вони проводять свій матч в Римі.

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять в 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи, за що залишилися вісім путівок в 1/8 фіналу.

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

Переможець Ліги конференцій буде кваліфікований в Лігу Європи в наступному сезоні.

ШЛЯХ ЗОРІ

Зоря потрапила в груповий раунд Ліги конференцій після того, як в плей-офф за вихід в груповий турнір Ліги Європи поступилася віденському Рапід у (0: 3 і 2: 3).

Відзначимо, що на попередніх стадіях з Ліги конференцій вибули українські Ворскла і Колос.

Рапід розгромив Зорю у Відні 3:0 / Фото: Getty Images

ШЛЯХ БУДЕ-Глимт

Клуб з норвезького міста Буде вперше буде учасником групового етапу єврокубків. Чемпіон Норвегії починав свій шлях ще з кваліфікації Ліги чемпіонів, але там поступився польському Легії і перекочував в Лігу конференцій, декласувавши там ісландський Валюр, косовський Приштини і литовський Жальгіріс.

Glimt в перекладі з норвезького означає "блискавка". Клуб, заснований в 1916 році, грає на штучному полі 7-тисячної арени "Аспмюра Стадіум".

"Будь-яка команда перед будь-яким турніром, в якому починає виступати, має надії і прагнення. Наша команда хоче і спробує зробити все для того, щоб цей турнір став для нас вдалим, – заявив перед матчем з Буді-Глимт тренер Зорі Віктор Скрипник. – Сподіваємося , той досвід, який у нас вже є, нехай він був і не завжди вдалим, допоможе нам в шести матчах осінньої частини турніру виглядати гідно ".

"Штучне поле в Норвегії? Ми граємо чемпіонат на натуральних полях. Переходити на штучне спеціально до цього матчу не було в наших планах. Ми тут потренувалися, в четвер проведемо гру, постараємося завершити її добре, а в неділю проведемо вже наступну гру на натуральному полі ", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Тренування Зорі в Норвегії

КОТИРУВАННЯ НА ПЕРЕМОЖЦЯ ГРУПИ З

Рома – 1.18

Зоря – 8.00

ЦСКА Софія – 12.00

Буді-Глимт – 15.00

БУДЕ-Глимт – ЗОРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу аналітики називають господарів. На перемогу норвежців встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

виграш Буді-Глимт – 49%

нічия – 25%

виграш Зорі – 26%

найбільш ймовірний рахунок – 1: 1

БУДЕ-Глимт – ЗОРЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі матч Буді-Глимт – Зоря в четвер, 16 вересня, починаючи з 22:00, покаже платформа Megogo.

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