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Порту --
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Три мільйони євро у Зорі уже в кишені: призові в Лізі конференцій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 вересня, 14:16
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Сьогодні луганська Зоря зіграє перший матч у груповому раунді нового єврокубка – Ліги конференцій УЄФА: скільки український клуб може там заробити
Зоря і трофей Ліги конференцій
Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

У четвер, 16 вересня, відбудеться перший в історії українського футболу матч групового раунду Ліги конференцій. Зоря в Норвегії грає з тамтешнім клубом Буде-Глімт. Початок о 22:00. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.

Незважаючи на те, що Ліга конференцій – третій за рангом єврокубок після Ліги чемпіонів і Ліги Європи, за призовими від УЄФА він не надто поступається другому. Такі клуби, як Зоря, в цих змаганнях можуть спокійно заробити на рік безбідного існування.

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Більш того, за даними football-coefficient.eu, Зоря вже поповнила свою скарбничку на 3,8 млн євро за рахунок призових нинішнього сезону і єврокубкового коефіцієнта за десять років. Далі може бути більше.

ПРИЗОВІ В ЛІЗІ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • Вихід до групового етапу: 2 940 000 євро
  • Виграний матч на груповому етапі: 500 000 євро
  • Нічия на груповому етапі: 166 000 євро
  • 1-а сходинка на груповому етапі: 650 000 євро
  • 2-а сходинка на груповому етапі: 325 000 євро
  • Вихід до раунду плей-оф: 300 000 євро
  • 1/8 фіналу: 600 000 євро
  • 1/4 фіналу: 1 000 000 євро
  • 1/2 фіналу: 2 000 000 євро
  • Програш у фіналі: 3 000 000 євро
  • Чемпіон: 5 000 000 євро

Трофей Ліги конференцій складається з 32 изгибающихся граней
Трофей Ліги конференцій складається з 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

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Відзначимо, що крім норвезького клубу Буде-Глімт, у групі із Зорею грають Рома, очолювана Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА.

Читайте також: Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

Переможці восьми груп Ліги конференцій напряму виходять до 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті рядки в групах Ліги Європи, за решту вісім путівок до 1/8 фіналу.

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Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

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