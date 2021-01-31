Вболівальники бразильських клубів зійшлися в бійці з прутами і кийками: один фанат загинув

Перемога "Палмейраса" в Кубку Лібертадорес затьмарена загибеллю вболівальника "Корінтіанса". Як повідомляє as.com, один фанат був застрелений, а ще один отримав вогнепальне поранення в результаті зіткнення фанатів двох клубів.

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За інформацією джерела, фанати зустрілися спонтанно, коли автобус з уболівальниками "Палмейраса" проїжджав по вулиці, щоб разом подивитися фінальний поєдинок проти "Сантоса".

Фанати "Корінтіанс" оточили автобус, проте чисельна перевага виявилася на стороні "біло-зелених", до того ж вони були озброєні вогнепальною зброєю. Поліція затримала 21 фаната "Палмейраса" і одного шанувальника "Корінтіанса". У них вилучили 26 залізних прутів, 11 дерев'яних палиць і три вибухопакета.

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Нагадаємо, що "Палмейрас" представить Південну Америку на клубному чемпіонаті світу. Раніше ми писали, що учасник клубного чемпіонату світу знявся з турніру через карантинні обмеження.

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