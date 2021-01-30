Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Пожежа бушує біля бази "Марселя": розгнівані фанати намагаються прорватися всередину

30 січня, 16:54

Олена Павлова Олена Павлова

Сьогодні "Олімпік" повинен провести матч 21 туру чемпіонату Франції

За сім годин до матчу Ліги 1 з "Ренном" вболівальники "Марселя" розійшлися не на жарт. Представники кількох фанатських угруповань не тільки затіяли страйк біля тренувальної бази французького клубу, але і влаштували пожежу – повідомляє La Provence.

Реклама

Читайте також: "Я тебе зловлю!": відомий португальський тренер після матчу погрожував журналісту

За даними джерела, розлючені фанати намагаються силою проникнути всередину бази. Повідомляється, що зібралося кілька сотень чоловік. Страйкуючі закидали вхід в тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися дерева. І за відомостями очевидців, вогонь розповзається навколо бази.

В тренді
"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою
Реклама

Правда, поки не особливо зрозуміло, що так розлютило фанатів напередодні поєдинку. Можливо, вони засмучені, що "Олімпік" займає в чемпіонаті лише шосте місце, програвши три з останніх п'яти зустрічей. А в недавньому матчі за Суперкубок Франції "Марсель" програв "Парі Сен-Жермен"1:2. І таким чином найрадикальніші фани вирішили підштовхнути команду.

Раніше ми також писали, що російські фанати отримали тюремні терміни за Євро-2016, а їх жертва залишилася інвалідом.

Дивіться, як "Марсель" грав в Лізі чемпіонів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вболівальники Марсель фанати заворушення чемпіонат Франції пожежа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти