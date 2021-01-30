Пожежа бушує біля бази "Марселя": розгнівані фанати намагаються прорватися всередину

За сім годин до матчу Ліги 1 з "Ренном" вболівальники "Марселя" розійшлися не на жарт. Представники кількох фанатських угруповань не тільки затіяли страйк біля тренувальної бази французького клубу, але і влаштували пожежу – повідомляє La Provence.

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За даними джерела, розлючені фанати намагаються силою проникнути всередину бази. Повідомляється, що зібралося кілька сотень чоловік. Страйкуючі закидали вхід в тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися дерева. І за відомостями очевидців, вогонь розповзається навколо бази.

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Правда, поки не особливо зрозуміло, що так розлютило фанатів напередодні поєдинку. Можливо, вони засмучені, що "Олімпік" займає в чемпіонаті лише шосте місце, програвши три з останніх п'яти зустрічей. А в недавньому матчі за Суперкубок Франції "Марсель" програв "Парі Сен-Жермен"1:2. І таким чином найрадикальніші фани вирішили підштовхнути команду.

Раніше ми також писали, що російські фанати отримали тюремні терміни за Євро-2016, а їх жертва залишилася інвалідом.

Дивіться, як "Марсель" грав в Лізі чемпіонів

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