Учасник клубного чемпіонату світу знявся з турніру через карантинні обмеження

ФІФА не буде шукати заміну "Окленд Сіті", який знявся

Футбольний клуб "Окленд Сіті" в зв'язку з пандемією COVID-19 і відповідними карантинними заходами, необхідними владою Нової Зеландії, змушений був відмовитися від участі в клубному чемпіонаті світу, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

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Після зняття "Окленд Сіті" в клубному чемпіонаті світу братимуть участь "Аль-Духайль" (Катар), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Баварія" (Німеччина), "Ульсан Хьонде" (Південна Корея), "Тигрес" ( Мексика) і переможець фіналу Кубка Лібертадорес, запланованого на 30 січня ("Палмейрас" – "Сантос").

При цьому, матч першого раунду більше не буде проводитися, а "Аль-Духайль" почне змагання відразу з другого. В іншому формат турніру залишається незмінним. Жеребкування турніру відбудеться в Цюріху 19 січня.

Нагадаємо, що в 2021 році пройде відразу два клубних чемпіонату світу. У січні турнір прийме Катар, а в грудні найсильнішого на планеті будуть визначати в Японії.

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