Струс мозку стане "перевагою": нові правила чемпіонату світу

ФІФА заявила, що на клубному чемпіонаті світу вперше будуть протестовані додаткові заміни гравців. Додатково піти з поля зможуть футболісти з підозрою на струс мозку. Нагадаємо, що чемпіонат повинен був пройти в Катарі в грудні 2020 року, але був перенесений на лютий 2021 року через пандемію – з 1 по 11 лютого.
Однак одна команда за матч зможе зробити одну таку заміну незалежно від кількості вже використаних рокіровок. Всього можна буде проводити п'ять звичайних замін.
Нагадаємо, що через перенесення катарського турніру 2021 року пройдуть два клубних чемпіонату світу.
Зміну турніру поки теж відкладено через пандемію коронавірусу. З 2021 року турнір мав бути розширений до 24 команді проводитися раз на чотири роки, замінивши Кубок конфедерацій. Але з інноваціями вирішили почекати.
Нагадаємо, в нинішньому форматі в змаганнях беруть участь переможці клубних турнірів шести континентальних конфедерацій – УЄФА (Європа), КОНМЕБОЛ (Південна Америка), АФК (Азія), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка), ОФК (Океанія), а також чемпіон приймаючої країни.
Дивіться, як "Баварія" виграла Суперкубок УЄФА
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк