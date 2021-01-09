Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Струс мозку стане "перевагою": нові правила чемпіонату світу

9 січня, 12:52

Олена Павлова Олена Павлова

У Катарі клубам дозволять проводити додаткову заміну

ФІФА заявила, що на клубному чемпіонаті світу вперше будуть протестовані додаткові заміни гравців. Додатково піти з поля зможуть футболісти з підозрою на струс мозку. Нагадаємо, що чемпіонат повинен був пройти в Катарі в грудні 2020 року, але був перенесений на лютий 2021 року через пандемію – з 1 по 11 лютого.

Реклама

Однак одна команда за матч зможе зробити одну таку заміну незалежно від кількості вже використаних рокіровок. Всього можна буде проводити п'ять звичайних замін.

Заміна в чемпіонаті Англії з ВБА

Заміна в чемпіонаті Англії з ВБА / Фото: Reuters

Нагадаємо, що через перенесення катарського турніру 2021 року пройдуть два клубних чемпіонату світу.

В тренді
Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорого
Реклама

Зміну турніру поки теж відкладено через пандемію коронавірусу. З 2021 року турнір мав бути розширений до 24 команді проводитися раз на чотири роки, замінивши Кубок конфедерацій. Але з інноваціями вирішили почекати.

Нагадаємо, в нинішньому форматі в змаганнях беруть участь переможці клубних турнірів шести континентальних конфедерацій – УЄФА (Європа), КОНМЕБОЛ (Південна Америка), АФК (Азія), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка), ОФК (Океанія), а також чемпіон приймаючої країни.

Дивіться, як "Баварія" виграла Суперкубок УЄФА

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Катар заміна ФІФА струс мозку клубний чемпіонат світу
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти