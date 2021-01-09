Струс мозку стане "перевагою": нові правила чемпіонату світу

ФІФА заявила, що на клубному чемпіонаті світу вперше будуть протестовані додаткові заміни гравців. Додатково піти з поля зможуть футболісти з підозрою на струс мозку. Нагадаємо, що чемпіонат повинен був пройти в Катарі в грудні 2020 року, але був перенесений на лютий 2021 року через пандемію – з 1 по 11 лютого.

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Однак одна команда за матч зможе зробити одну таку заміну незалежно від кількості вже використаних рокіровок. Всього можна буде проводити п'ять звичайних замін.

Заміна в чемпіонаті Англії з ВБА / Фото: Reuters

Нагадаємо, що через перенесення катарського турніру 2021 року пройдуть два клубних чемпіонату світу.

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Зміну турніру поки теж відкладено через пандемію коронавірусу. З 2021 року турнір мав бути розширений до 24 команді проводитися раз на чотири роки, замінивши Кубок конфедерацій. Але з інноваціями вирішили почекати.

Нагадаємо, в нинішньому форматі в змаганнях беруть участь переможці клубних турнірів шести континентальних конфедерацій – УЄФА (Європа), КОНМЕБОЛ (Південна Америка), АФК (Азія), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка), ОФК (Океанія), а також чемпіон приймаючої країни.

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