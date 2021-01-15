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Участник клубного чемпионата мира снялся с турнира из-за карантинных ограничений

15 января, 16:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

ФИФА не будет искать замену снявшемуся "Окленд Сити"

Футбольный клуб "Окленд Сити" в связи с пандемией COVID-19 и соответствующими карантинными мерами, требуемыми властями Новой Зеландии, вынужден был отказаться от участия в клубном чемпионате мира, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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После снятия "Окленд Сити" в клубном чемпионате мира будут участвовать "Аль-Духайль" (Катар), "Аль-Ахли" (Египет), "Бавария" (Германия), "Ульсан Хендэ" (Южная Корея), "Тигрес" (Мексика) и победитель финала Кубка Либертадорес, запланированного на 30 января ("Палмейрас" – "Сантос").

При этом, матч первого раунда больше не будет проводиться, а "Аль-Духайль" начнет соревнование сразу со второго. В остальном формат турнира остается неизменным. Жеребьевка турнира состоится в Цюрихе 19 января.

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Напомним, что в 2021 году пройдет сразу два клубных чемпионата мира. В январе турнир примет Катар, а в декабре сильнейшего на планете будут определять в Японии.

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ФИФА Окленд Сити клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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