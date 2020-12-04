В следующем году пройдут два клубных чемпионата мира, но по старому формату

Лучшие команды планеты будут определять самого сильного в феврале и в декабре

В конце 2021 года Япония примет клубный чемпионат мира в своем существующем формате, объявил президент ФИФА Джанни Инфантино в пятницу, сообщает Ndtv.com. Япония уже восемь раз принимала клубный чемпионат мира, последний раз – в 2016 году.

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Таким образом, в следующем году пройдут два клубных чемпионата мира: Катар примет чемпионат 2020 года с 1 по 11 февраля, а затем в декабре турнир примет Япония.

Изменение турнира пока отложено из-за пандемии коронавируса. С 2021 года турнир должен был быть расширен до 24 команд и проводиться раз в четыре года, заменив Кубок конфедераций.

Напомним, в нынешнем формате в соревновании принимают участие победители клубных турниров шести континентальных конфедераций – УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), ОФК (Океания), а также чемпион принимающей страны.

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