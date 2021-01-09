Сотрясение мозга станет "преимуществом": новые правила чемпионата мира

ФИФА заявила, что на клубном чемпионате мира впервые будут протестированы дополнительные замены игроков. Дополнительно уйти с поля смогут футболисты с подозрением на сотрясение мозга. Напомним, что чемпионат должен был пройти в Катаре в декабре 2020 года, но был перенесен на февраль 2021 года из-за пандемии – с 1 по 11 февраля.

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Однако одна команда за матч сможет сделать одну такую замену независимо от числа уже использованных рокировок. Всего можно будет проводить пять обычных замен.

Замена в чемпионате Англии из ВБА / Фото: Reuters

Напомним, что из-за переноса катарского турнира в 2021 году пройдут два клубных чемпионата мира.

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Изменение турнира пока тоже отложено из-за пандемии коронавируса. С 2021 года турнир должен был быть расширен до 24 команд и проводиться раз в четыре года, заменив Кубок конфедераций. Но с инновациями решили подождать.

Напомним, в нынешнем формате в соревновании принимают участие победители клубных турниров шести континентальных конфедераций – УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), ОФК (Океания), а также чемпион принимающей страны.

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