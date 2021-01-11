Курйози Моурінью в англійській глушині: стілець із дому, а з-за паркану визирав Клопп

У третьому раунді Кубка Англії "Тоттенхем" розгромив із рахунком 5:0 скромний "Марін", який виступає у восьмому за силою дивізіоні країни. Однак приїзд лондонського гранда справив фурор у маленькому містечку. Жителі дивилися футбол із вікон своїх будинків, а тренерському штабу "Шпор" на чолі з Моурінью довелося пожертвувати комфортом.

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15 000 віртуальних квитків

Спочатку господарі розраховували, що глядачів все ж пустять на стадіон, який вміщує всього 3000 осіб. Маленька команда змогла б заробити близько 120 тисяч фунтів. Також після заборони пускати людей на трибуни клуб втратив рекламний контракт на 22 000 фунтів. "Марін" вирішив продавати віртуальні квитки за 11,1 фунта. І реалізував понад 15 000 штук!

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Постояти за спиною Моурінью

Поєдинок пройшов на стадіоні "Россет Парк", який розташований у житловому районі і з двох сторін оточений будинками. А головний тренер "шпор" Жозе Моурінью керував командою, сидячи на звичайному стільці. Виявилося, що тісна лава запасних не була пристосована до дотримання соціальної дистанції. Від двору найближчого житлового будинку його відділяв лише невеликий паркан. А перехожі могли і підказати щось титулованому наставнику.

Бейл у вікні

Вболівальники, яких не пустили на трибуни, могли дивитися матч не тільки з-за паркану, але з вікон своїх будинків. "Спостерігаю за Гаретом Бейлом, висунувшись із вікна. Нереально", – написав один із жителів Кросбі – Крістофер.

Пост хлопця ретвітнул сам Бейл. Мабуть, півзахисник "Тоттенхема" і переможець Ліги чемпіонів у складі "Реала" також був вражений матчем.

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...І Клопп за парканом

А один із уболівальників "Марина", мабуть, не захотів йти на футбол сам і привів із собою Юргена Клоппа. Точніше – приніс із собою паперовий манекен німецького тренера "Ліверпуля". "Видивляється для себе нових гравців?", – жартували в Twitter ESPN.

Раніше ми писали, що 17-річний молодик підірвав мережу: забив гол "Ліверпулю", обмінявся футболками і попросив майку назад.

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