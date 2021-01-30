Розлючені фанати увірвалися на базу "Марселя", а спецназ вже обклав вхід

Фанати "Марселя", які влаштували пожежу у бази французького клубу, змогли прорватися всередину. Кілька сотень розлючених уболівальників спочатку закидали вхід в тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися розташовані поруч дерева. А потім страйкуючі пішли на штурм і зламали ворота бази.

Фанати "Марселя" прорвалися на базу клубу Відео: Twitter

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Як повідомляють Get French Football News, фанати вкрай засмучені нинішньої формою команди. У листопаді "Марсель" боровся за чемпіонство, а тепер "Олімпік" може пролетіти повз зону Ліги чемпіонів. Після 20 турів чемпіонату Франції команда Віллаша-Боаша набрала 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1. А сьогодні повинна провести матч з "Ренном". Початок – о 22:00.

Вболівальники, які увірвалися на базу "Марселя", хочуть позбутися президента клубу Жака-Анрі Ейро, якого вважають паризьким кандидатом. Однак в приміщенні центру фанати пробули недовго. За інформацією джерела, біля входу на базу вартує спецназ, а фани залишили написи: "Ейро, піди", "Ейро, покинь клуб". А також теги образливого змісту з ненормативною лексикою.

Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш, який на прес-конференції погрожував журналісту.У наступники португальця готують колишнього наставника "Боруссій" Люсьєна Фавра. Віллаш-Боаш очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце у чемпіонаті Франції. Однак не зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів.

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