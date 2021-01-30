Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Розлючені фанати увірвалися на базу "Марселя", а спецназ вже обклав вхід

30 січня, 18:34

Олена Павлова Олена Павлова

Вболівальники вимагають відставки президента французького клубу

Фанати "Марселя", які влаштували пожежу у бази французького клубу, змогли прорватися всередину. Кілька сотень розлючених уболівальників спочатку закидали вхід в тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися розташовані поруч дерева. А потім страйкуючі пішли на штурм і зламали ворота бази.

Фанати "Марселя" прорвалися на базу клубу Відео: Twitter
Реклама

Як повідомляють Get French Football News, фанати вкрай засмучені нинішньої формою команди. У листопаді "Марсель" боровся за чемпіонство, а тепер "Олімпік" може пролетіти повз зону Ліги чемпіонів. Після 20 турів чемпіонату Франції команда Віллаша-Боаша набрала 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1. А сьогодні повинна провести матч з "Ренном". Початок – о 22:00.

Вболівальники, які увірвалися на базу "Марселя", хочуть позбутися президента клубу Жака-Анрі Ейро, якого вважають паризьким кандидатом. Однак в приміщенні центру фанати пробули недовго. За інформацією джерела, біля входу на базу вартує спецназ, а фани залишили написи: "Ейро, піди", "Ейро, покинь клуб". А також теги образливого змісту з ненормативною лексикою.

Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш, який на прес-конференції погрожував журналісту.У наступники португальця готують колишнього наставника "Боруссій" Люсьєна Фавра. Віллаш-Боаш очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце у чемпіонаті Франції. Однак не зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вболівальники Марсель фанати злам база чемпіонат Франції
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти