"Баварія" – "Тигрес": прогноз коментатора на фінал клубного ЧС

Мексиканці поп'ють у мюнхенців крові, але, скоріш за все, програють їм із "сухим" рахунком

Сьогодні в Катарі відбудеться фінальний матч чемпіонату світу серед клубів. Переможець європейської Ліги чемпіонів, німецька "Баварія", зустрінеться з переможцем аналога цього турніру із зони КОНКАКАФ, куди входять країни Північної і Центральної Америки, – мексиканським "Тигресом". Початок – о 20:00 за київським часом. Дивитися "Баварія" – "Тигрес" онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БАВАРІЯ" – "ТИГРЕС"

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"Тигрес" став першим представником Мексики, що дійшов до фіналу цього турніру. На попередніх стадіях вони подолали південнокорейський "Ульсан" (2:1) і бразильський "Палмейрас" (1:0). Усі три голи забив 35-річний француз Андре-П'єр Жиньяк (два з них з пенальті). Він виступає за "Тигрес" вже шостий рік. Забиває від 16 до 28 голів за сезон місцевого чемпіонату. З-поміж інших знаменитостей цієї команди можна відзначити Карлоса Салседу (грав за "Фіорентину" і "Айнтрахт"), Гвідо Піссаро (ексгравця "Севільї") і Дієго Реєса ("Порту", "Реал Сосьєдад", "Еспаньол").

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"Баварія" має за спиною шестиматчеву переможну серію у всіх турнірах. На попередній стадії мюнхенці, завдяки дублю Левандовського, обіграли "Аль-Ахлі" (2:0).

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За шістнадцять сезонів лише чотири рази переможцями клубного чемпіонату світу ставали не представники Європи (бразильські "Сан-Пауло", "Інтернасіонал" і двічі "Корінтіанс"). Востаннє таке траплялося в 2012 році, коли "Корінтіанс" у фіналі впорався з "Челсі", потім сім років поспіль перемагали "Баварія", "Барселона", "Ліверпуль" і чотири рази "Реал".

СТАВКА ВІД КРУТОРОГОВА. Зазвичай, як і цього разу, європейці – фаворити фіналу. Однак, думаю, легко їм не буде, суперник точно поп'є крові. Очікую, що голів у обох таймах не буде, а також тотал менше 3.0, можливо – "Баварія" переможе і не пропустить.

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