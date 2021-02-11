"Баварія" – "Тигрес": онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу

У четвер, 11 лютого, в катарському Ер-Раяні на "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" відбувається фінальний матч клубного чемпіонату світу з футболу між німецькою "Баварією" і сенсацією цього турніру – мексиканським "Тигресом". Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом. Наш сайт веде мультимедійну трансляцію протистояння.

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Нагадаємо, в 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу "Баварія" обіграла 2:0 єгипетський "Аль-Ахлі" завдяки дублю Роберта Левандовського.

У свою чергу, "Тигрес" на шляху до фіналу несподівано здолав бразильський "Палмейрас" 1:0. Перемогу мексиканцям приніс гол ексгравця збірної Франції Андре-П'єра Жиньяка. Цікаво, що ніколи ще представник Північної Америки не виступав у фіналі клубного мундіалю.

"БАВАРІЯ" – "ТИГРЕС":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Беззаперечним фаворитом матчу аналітики називають "Баварію". На її перемогу в основний час встановлено коефіцієнт 1.20, на нічию – 7.50, на перемогу "Тигреса" – 14.50. Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів за підсумками 90 хвилин така: виграш "Баварії" – 80%, нічия – 13%, виграш "Тигреса" – 7%.

Що стосується котирувань на виграш трофея з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, то на "Баварію" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.12 (87%), а на "Тигрес" – 7.20 (13%).

Найбільш ймовірними результатами матчу аналітики називають 2:0 і 3:0 на користь "Баварії".

"БАВАРІЯ" – "ТИГРЕС":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі фінальний матч клубного чемпіонату світу в четвер, 11 лютого, починаючи з 20:00, покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Баварія" виграла ЛЧ-2020

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