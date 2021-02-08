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Левандовські вивів "Баварію" у фінал клубного чемпіонату світу

8 лютого, 21:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У другому півфінальному матчі турніру сенсації не сталося

Німецька "Баварія" обіграла єгипетський "Аль-Ахлі" в півфінальному матчі клубного чемпіонату світу і вийшла в фінал. Рахунок в матчі на 17-й хвилині відкрив Роберт Левандовські.

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Мюнхенці володіли перевагою впродовж усієї зустрічі, проте збільшити свою перевагу змогли тільки перед самим фінальним свистком – дубль оформив польський нападник.

Раніше першим фіналістом став мексиканський "Тигрес", який обіграв "Палмейрас" завдяки голу екс-гравця збірної Франції Андре-П'єра Жиньяка. Фінальний поєдинок відбудеться 11 лютого. А "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" зустрінуться в матчі за третє місце.

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До речі, раніше ми писали, що вперше в світі футбольний матч чоловіків судила повністю жіноча бригада. Арбітрині з Бразилії працювали на грі клубного чемпіонату в Катарі.

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Дивіться, як "Баварія" обіграла "Локомотив" в останньому матчі в Лізі чемпіонів:

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Баварія Аль-Ахлі клубний чемпіонат світу

Джерело: Сегодня|Спорт

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