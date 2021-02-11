"Бавария" – "Тигрес": прогноз комментатора на финал клубного ЧМ

Мексиканцы попьют у мюнхенцев крови, но, скорее всего, проиграют им с "сухим" счетом

Сегодня в Катаре состоится финальный матч чемпионата мира среди клубов. Победитель европейской Лиги чемпионов, немецкая "Бавария", встретится с победителем аналога этого турнира из зоны КОНКАКАФ, куда входят страны Северной и Центральной Америки, – мексиканским "Тигресом". Начало – в 20:00 по киевскому времени. Смотреть "Бавария" – "Тигрес" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БАВАРИЯ" – "ТИГРЕС"

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"Тигрес" стал первым представителем Мексики, дошедшим до финала этого турнира. На предыдущих стадиях они прошли южнокорейский "Ульсан" (2:1) и бразильский "Палмейрас" (1:0). Все три гола забил 35-летний француз Андре-Пьер Жиньяк (два из них с пенальти). Он выступает за "Тигрес" уже шестой год. Забивает от 16 до 28 голов за сезон местного чемпионата. Из других знаменитостей этой команды можно отметить Карлоса Салседо (играл за "Фиорентину" и "Айнтрахт"), Гвидо Писсаро (экс-"Севилья") и Диего Рейеса ("Порту", "Реал Сосьедад", "Эспаньол").

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"Бавария" подходит к финалу с шестиматчевой победной серией во всех турнирах. На предыдущей стадии мюнхенцы, благодаря дублю Левандовски, обыграли "Аль-Ахли" (2:0).

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За шестнадцать сезонов лишь четырежды победителями клубного чемпионата мира становились не представители Европы (бразильские "Сан-Пауло", "Интернасионал" и дважды "Коринтианс"). Последний раз такое случалось в 2012 году, когда "Коринтианс" в финале справился с "Челси", затем семь лет подряд побеждали "Бавария", "Барселона", "Ливерпуль" и четырежды "Реал".

СТАВКА ОТ КРУТОРОГОВА. Обычно, как и в этот раз, европейцы – фавориты финала. Однако, думаю, легко им не будет, соперник точно попьет крови. Ожидаю, что голов в обоих таймах не будет, а также тотал меньше 3.0, возможно – "Бавария" победит и не пропустит.

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