"Баварія" – "Аль-Ахлі": де й коли дивитися півфінал клубного чемпіонату світу з футболу

Клубний футбольний "мундіаль" підходить до завершення. Сьогодні стане відомий другий фіналіст. Напередодні ж у першому півфіналі мексиканський "Тигрес" обіграв бразильський "Палмейрас" із рахунком 1:0. Другу путівку розіграють німецька "Баварія" та єгипетський "Аль-Ахлі".

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Зустріч в Катарі розпочнеться о 20:00 за київським часом. На українському телебаченні в прямому ефірі її покаже UA:Перший. Старт трансляції запланований на 19:50.

До речі, саме на цьому турнірі на міжнародному рівні ФІФА вперше футбольний матч чоловіків судила повністю жіноча бригада.

Букмекерські контори однозначним фаворитом вважають мюнхенську команду. Коефіцієнт на успіх переможця Ліги чемпіонів в основний час становить усього 1.10. На сенсаційній перемозі єгиптян можна збагатитися в 22 рази, навіть на нічию дають 10.50. У поєдинку очікують 3-4 голи, але при цьому ймовірність того, що "Аль-Ахлі" заб'є нижче, ніж на те, що їй вдасться відзначитися хоча б раз.

Фінал і матч за третє місце відбудуться у четвер, 11 лютого.

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Дивіться, як "Баварія" обіграла "Зальцбург" в Лізі чемпіонів:

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