Барселона продовжить контракт з Мессі за допомогою порносайту

Сервіс для дорослих запропонував каталонцям 10 мільйонів доларів для укладання нової угоди з Ліонелем взамін на право стати стрімінговим партнером клубу

Ліонель Мессі. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Несподівану допомогу в укладанні нового контракту з Мессі, який з 1 липня є безробітним, Барселоні запропонував один з порносайтів.

Керівництво сервісу для дорослих, в якому представлені безкоштовні виступи з веб-камерою в прямому ефірі, готовий дати каталонському клубу 10 мільйонів доларів для пролонгації стосунків з Ліонелем. Натомість Барселона має зробити цю платформу основним своїм стрімінговим партнером в сезоні-2021/22.

"Як завзятий фанат, я знаю, що Барселона шукає гроші, які дозволили б їй продовжити контракт зі своєю іконою Ліонелем Мессі. Буде шкода, якщо Лео, провівши в клубі 20 років, піде. Ми готові допомогти Барселоні з фінансовим аспектом угоди. При цьому, скориставшись своїми технологіями, ми могли б забезпечити особливе задоволення вболівальникам, транслюючи матчі за участю Мессі на весь світ", – відзначили в керівництві порносайту

Фото: REUTERS/Albert Gea

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Наразі 34-річний Мессі перебуває в Бразилії, де виступає за збірну Аргентини на Кубку Америки.

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