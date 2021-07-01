Мессі більше не гравець Барселони: таке сталося вперше за 21 рік

Контракт легендарного аргентинця з іспанським грандом завершився в останній день червня, а новий поки не підписаний. Сторони близькі до угоди

У Ліонеля Мессі завершився контракт з Барселоною / Фото: Reuters

Один з кращих футболістів в історії Ліонель Мессі – більше не гравець Барселони. З 00:01 сьогоднішнього дня аргентинець – вільний агент, його контракт закінчився із завершенням першого місяця літа. А новий поки не підписаний, хоча сторони дуже близькі до цього.

Формально, Мессі став вільним агентом і може перейти в будь-який клуб без плати за трансфер. Transfermarkt оцінює 34-річного футболіста в 80 мільйонів євро.

Раніше Мессі і Барселона домовилися про підписання нового контракту до 2023 року, однак про продовження співпраці офіційно поки не оголосили. На початку червня повідомлялося, що сторонам залишилося залагодити лише дрібні деталі угоди.

Ліонель Мессі в структурі Барселони з 2000 року. За першу команду він дебютував у 2003 році. У минулому сезоні забив 30 голів і зробив 9 результативних передач в 35 матчах чемпіонату Іспанії.

Зараз Мессі знаходиться в Бразилії, де виступає за збірну Аргентини на Кубку Америки.

Ліонель Мессі на Кубку Америки 2021 Бразилії / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Мессі може міцно зв'язати своє життя з Барселоною. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта запропонував Ліонелю не тільки продовжити контракт на два роки, але й потім протягом трьох років бути представником іспанського гранда в США.

Нагадаємо, Лео давно збирається поїхати в MLS після завершення кар'єри в Європі. А після цього Мессі на п'ять років може зайняти одну з керівних посад у Барсі.

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