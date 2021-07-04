Мессі видав шедевр на Кубку Америки: Аргентина і Бразилія – в півфіналі

Знаменитий форвард Барселони забив красивий м'яч зі штрафного, вдарив в штангу і зробив дві гольові передачі. На турнірі залишилося чотири збірні

/ Фото: Reuters

Одночасно з чемпіонатом Європи інший турнір збірних проходить в Південній півкулі. Минулої ночі на Кубку Америки в Бразилії, як і в Старому Світі, дійшли до півфінальної стадії. Останньою в четвірку кращих пробилася збірна Аргентини. Днями ми писали, що дубль Мессі приніс Аргентині перемогу над Болівією.

В 1/4 фіналу суперником команди Ліонеля Мессі був непоступливий Еквадор. Тривалий час рахунок не було відкрито, потім довго трималася мінімальна перевага Аргентини, і лише в кінцівці були зняті всі питання. 33-річний Лео знову зіграв першу скрипку в ансамблі своєї збірної. На 40-й і 84-й хвилинах він асистував Родріго Де Паулю з Удінезе і Лаутаро Мартінесу з Інтера. А в доданий час Мессі філігранно виконав штрафний удар – 3:0. Ще раз йому не пощастило: м'яч влучив у штангу. Дивіться огляд зустрічі.

Раніше повідомлялося, що чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями.

У півфіналі Мессі і Ко зустрінуться з колумбійцями, які здобули перемогу в серії пенальті над Суаресом, Кавані та їх партнерами. Дивіться огляд поєдинку Колумбія – Уругвай:

Другу пару склали Бразилія і Перу. Бразильці скромно здолали чилійців (1:0). Тільки-но вийшовши на заміну, м'яч забив Лукас Пакета з Ліона, а Габріель Жезус з МанСіті на 48-й хвилині отримав червону картку. Перуанці впоралися з Парагваєм в "лотереї" – 3:3 (пен. – 4:3).

Тим часом українській збірній після Євро готують гарячий прийом на даху.