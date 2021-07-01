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Мессі більше не гравець Барселони: перший і останній гол Ліонеля за каталонців

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 11:43
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Вперше за 21 рік Ліонель Мессі залишився без клубу. Згадуємо, як аргентинець забивав свій перший і останній голи за Барселону
Ліонель Мессі став вільним агентом. Фото: REUTERS/Albert Gea
Ліонель Мессі став вільним агентом. Фото: REUTERS/Albert Gea

Сьогодні знаменитий нападник Ліонель Мессі став вільним агентом. Контракт аргентинця з Барселоною закінчився, а нову угоду сторони поки не підписали.

Мессі потрапив в академію Барселони в 13 років і відтоді протягом 21 року захищав кольори клубу. Свій дебютний гол за першу команду він забив 1 травня 2005 року в ворота Альбасете. 17-річний Мессі залишився на лавці запасних, а на полі з'явився лише на 87-й хвилині, замінивши Самуеля Ето'О.

Проте, за час, що залишився, він встиг забити двічі – перший гол відмінили через сумнівний офсайд, а ось другий арбітр все ж зарахував.

16 травня 2021 року Мессі забив останній на цей момент гол за каталонців. Аргентинець відзначився у воротах Сельти, а його команда програла і випала з чемпіонської гонки. Це був останній матч Ліонеля за Барселону. Всього за "блаугранас" він провів 835 матчів і забив 709 голів.

У складі Барселони Мессі 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, шість разів перемагав в Кубку Іспанії, вісім – в Суперкубку Іспанії. Чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів, а також по три рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. Аргентинець є шестиразовим володарем нагороди "Золотий м'яч", що є абсолютним рекордом.

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