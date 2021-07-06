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Барселона продлит контракт с Месси с помощью порносайта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
6 июля, 07:33
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Сервис для взрослых предложил каталонцам 10 миллионов долларов для подписания нового соглашения с Лионелем взамен на право стать стриминговым партнером клуба
Лионель Месси. Коллаж - "Сегодня"
Лионель Месси. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Неожиданную помощь в заключении нового контракта с Месси, который с 1 июля является безработным, Барселоне предложил один из порносайтов.

Руководство сервиса для взрослых, в котором представлены бесплатные выступления с веб-камерой в прямом эфире, готов дать каталонскому клубу 10 миллионов долларов для пролонгации отношений с Лионелем. Взамен Барселона должна сделать эту платформу основным своим стриминговым партнером в сезоне-2021/22.

"Как заядлый фанат, я знаю, что Барселона ищет деньги, которые позволили бы ей продлить контракт со своей иконой Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет. Мы готовы помочь Барселоне с финансовой стороной сделки. При этом, воспользовавшись своими технологиями, мы могли бы доставить особое удовольствие болельщикам, транслируя матчи с участием Месси на весь мир", – отметили в руководстве порносайта

Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

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Сейчас 34-летний Месси находится в Бразилии, где выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Смотрите необычный гол Месси – головой

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