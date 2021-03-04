"Барселона" грюкнула "Севілью" 3:0! Відео суперкамбеку команди Мессі в Кубку Іспанії

Каталонці вийшли до фіналу, помстившись "Севільї" за виїзну поразку 0:2. Це було неймовірно!

Виявляється, в "Барселоні", яку останніми роками тільки ледачий не називав безхарактерною ганчіркою, теж грають мужики. Каталонці здійснили божевільний камбек у півфіналі Кубка Іспанії, обігравши на своєму полі в додатковий час "Севілью" 3:0 після виїзної поразки 0:2.

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Повторна гра "Барселони" і "Севільї" відбулася по трилерним сценарієм. Каталонці відкрили рахунок на 12-й хвилині завдяки голу Дембеле. Але вся інтрига в цій парі мала померти на 73-й хвилині, коли "Севілья" отримала право на пенальті, за незгоду з яким Мессі була показана жовта картка.

Але аргентинський вінгер "Севільї" Окампос не реалізував 11-метровий – удар намертво взяв кіпер "Барси" тер Штеген.

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А на четвертій, останній з доданих до основного часу, хвилині коханий Шакіри Піке головою переправив м'яч до сітки воріт гостей після подачі Грізманна і чарівним чином перевів гру в екстра-тайми, де "Барселона" вже добила "Севілью" голом Брейтвейта.

Неймовірні 3:0 на "Камп Ноу" – і "Барселона" виходить до фіналу Кубка Іспанії, де її суперником буде переможець пари "Леванте" – "Атлетик". Сьогодні ці команди проводять повторну зустріч, перша закінчилася внічию 1:1.

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"Барселона" – "Севілья" – 3:0 (перший матч 0:2)

Голи: Дембеле, 12, Піке, 90+4, Брейтвейт, 95

На 73-й хвилині Окампос (Севілья) не реалізував пенальті (воротар)

"Барселона": тер Штеген – Мінгеса (Фірпо, 78), Піке, Ленгле – Дест (Грізманн, 62), Ф. де Йонг, Бускетс (Моріба, 78), Альба – Дембеле (Трінкан, 89), Мессі, Педрі (Брейтвейт, 89)

"Севілья": Вацлик – Відаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекік, 54) – Хордан (Ель Хаддаді, 106), Фернандо Торрес (Окампос, 61) – Сусо (А. Гомес. 79), Л. де Йонг (Ракитич, 54), Ен-Несірі

Попередження: Мінгеса, Мессі – Фернандо, Хордан, Кунде, Ен-Несірі

Вилучення: Фернандо (90+2, "Севілья", друге попередження), Люк де Йонг (104, "Севілья", неспортивна поведінку, поза полем)

"Ми боролися до знемоги. Нам пощастило на останній хвилині, але вважаю, що ми заслужили перемогу", – каже тренер "Барселони" Рональд Куман

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Подивимося тепер, а чи не спроможеться "Барса" 10 березня в Парижі на камбек уже в матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "ПСЖ", якому на своєму полі програла 1:4.

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