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Колишній президент "Барселони" заарештований. У клубі проводять обшуки

1 березня, 13:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Хосеп Бартомеу підозрюється в корупції

Сьогодні вранці поліція провела обшуки в головному офісі "Барселони". Причини проведення перевірки ніхто не повідомляється, але є припущення, що вони пов'язані зі справою про корупційні дії колишнього президента клубу.

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А потім в своєму Twitter журналістка Cadenaser Анна Пунсі повідомила, що колишній президент "Барселони" Хосеп Бартомеу заарештований.

Восени минулого року Бартомеу був звільнений, зіткнувшись із критикою на тлі невдалих результатів і прагнення капітана команди Ліонеля Мессі покинути клуб.

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Нагадаємо, 7 березня 2021 року пройдуть вибори нового президента "Барселони". На пост претендують Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша. Раніше свої кандидатури зняли з виборів Емілі Руссо і Аугусто Бенедіто, при цьому Руссо назвав кандидатську боротьбу "брудною війною".

Нещодавно розсекретили умови контракту Мессі, по якому він заробить більш півмільярда євро. З героя аргентинський форвард перетворюється на ворога, який висмоктує з клубу всі соки в його найгірші часи.

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