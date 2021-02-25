Суддівська змова чи збіг? Суперників "Реала" і "Барселони" видаляють частіше за інших

Вчора в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" в більшості виграв у "Аталанти" 1:0. Уже в першому таймі головний арбітр Тобіас Штілер видалив футболіста бергамського клубу Ремо Фройлера, який зірвав вихід Ферлана Менді на побачення з воротарем.

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Ремо Фройлер з "Аталанти" отримав червону картку / Фото: Reuters

Як повідомляє OptaJean, суперники мадридського клубу в 15-й раз отримують червону картку в плей-оф Ліги чемпіонів. За цим показником "вершкові" зрівнялися з каталонською "Барселоною", суперників якої також 15 разів було видалено.

Відзначимо, що тренер "Аталанти" наїхав на арбітра після поразки від "Реала". Джан П'єро Гасперіні був обурений видаленням свого гравця вже на 17-й хвилині у спірній ситуації:

"Гра була зіпсована. В минулому сезоні, після абсолютного хаосу, правила гри рукою були улагоджені. Тепер у нас є спокуса усунути будь-яку форму контакту в футболі, і це самогубство для спорту. У нас не може бути суддів, які ніколи не грали в цю гру. Якщо вони не бачать різниці, то їм слід знайти іншу роботу", – цитує Гасперіні Football Italia

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Гра у відповідь 1/8 фіналу ЛЧ в цій парі відбудеться 16 березня в Мадриді.

Огляд матчу "Аталанта" – "Реал" (0:1)

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