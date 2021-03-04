"Барселона" хлопнула "Севилью" 3:0! Видео суперкамбека команды Месси в Кубке Испании

Каталонцы вышли в финал, отомстив "Севилье" за выездное поражение 0:2. Это было невероятно!

Оказывается, в "Барселоне", которую в последние годы только ленивый не называл бесхарактерной тряпкой, тоже играют мужики. Каталонцы совершили сумасшедший камбек в полуфинале Кубка Испании, обыграв на своем поле в дополнительное время "Севилью" 3:0 после выездного поражения 0:2.

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Ответная игра "Барселоны" и "Севильи" прошла по триллерному сценарию. Каталонцы открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Дембеле. Но вся интрига в этой паре должна была умереть на 73-й минуте, когда "Севилья" получила право на пенальти, за несогласие с которым Месси была показана желтая карточка.

Но аргентинский вингер "Севильи" Окампос не реализовал 11-метровый – удар намертво взял кипер "Барсы" тер Штеген.

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А на четвертой, последней из добавленных к основному времени, минуте возлюбленный Шакиры Пике головой переправил мяч в сетку ворот гостей после подачи Гризманна и волшебным образом перевел игру в экстра-таймы, где "Барселона" уже добила "Севилью" голом Брейтвейта.

Невероятные 3:0 на "Камп Ноу" – и "Барселона" выходит в финал Кубка Испании, где ее соперником будет победитель пары "Леванте" – "Атлетик". Сегодня эти команды проводят повторную встречу, первая закончилась вничью 1:1.

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"Барселона" – "Севилья" – 3:0 (первый матч 0:2)

Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Брейтвейт, 95

На 73-й минуте Окампос (Севилья) не реализовал пенальти (вратарь)

"Барселона": тер Штеген – Мингеса (Фирпо, 78), Пике, Ленгле – Дест (Гризманн, 62), Ф. де Йонг, Бускетс (Мориба, 78), Альба – Дембеле (Тринкан, 89), Месси, Педри (Брейтвейт, 89)

"Севилья": Вацлик – Видаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик, 54) – Хордан (Эль Хаддади, 106), Фернандо, Торрес (Окампос, 61) – Сусо (А. Гомес. 79), Л. де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири

Предупреждения: Мингеса, Месси – Фернандо, Хордан, Кунде, Эн-Несири

Удаления: Фернандо (90+2, "Севилья", второе предупреждение), Люк де Йонг (104, "Севилья", неспортивное поведение, вне поля)

"Мы боролись до изнеможения. Нам повезло на последней минуте, но считаю, что мы заслужили победу", – говорит тренер "Барселоны" Рональд Куман

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Посмотрим теперь, а не сподобится ли на "Барса" 10 марта в Париже на камбек уже в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "ПСЖ", которому на своем поле проиграла 1:4.

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