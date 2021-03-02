Колишній бос "Барси" провів ніч під арештом і відмовився давати свідчення

Колишній президент "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу був заарештованийвчора разом з двома директорами "блаугранас", а в офісі каталонського клубу пройшли обшуки. А вже сьогодні скандального іспанського функціонера відпустили під заставу. Передбачається, що екс-президент клубу проходить у справі про корупцію.

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Хосеп Бартомеу

Як повідомляє Marca, заарештований Бартомеу провів під арештом ніч разом зі своїм радником Жауме Масферрером. Вони відмовилися давати свідчення, пославшись на право не свідчити проти себе. Однак в суді зазначили, що справа, по якій проходять Бартомеу і Масферрер, залишається відкритою.

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Раніше повідомлялося, що за припущеннями слідчих, 58-річний Бартомеу використовував футбольний клуб при оформленні договорів для особистого збагачення.

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Восени минулого року Бартомеу був звільнений, зіткнувшись з критикою на тлі невдалих результатів і прагнення капітана команди Ліонеля Мессі покинути клуб. Нагадаємо, 7 березня 2021 року пройдуть вибори нового президента "Барселони". На пост претендують Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.

Нещодавно розсекретили умови контракту Мессі, по якому він заробляє більш півмільярда євро. З героя аргентинський форвард перетворюється в "кровопийцю", який висмоктує з клубу всі соки в його найгірші часи.

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