Русский
$ 28
33,72
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Колишній бос "Барси" провів ніч під арештом і відмовився давати свідчення

2 березня, 19:19

Олена Павлова Олена Павлова

Бартомеу підозрюють у використанні клубу для особистого збагачення

Колишній президент "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу був заарештованийвчора разом з двома директорами "блаугранас", а в офісі каталонського клубу пройшли обшуки. А вже сьогодні скандального іспанського функціонера відпустили під заставу. Передбачається, що екс-президент клубу проходить у справі про корупцію.

Реклама

Хосеп Бартомеу

Хосеп Бартомеу

Як повідомляє Marca, заарештований Бартомеу провів під арештом ніч разом зі своїм радником Жауме Масферрером. Вони відмовилися давати свідчення, пославшись на право не свідчити проти себе. Однак в суді зазначили, що справа, по якій проходять Бартомеу і Масферрер, залишається відкритою.

Читайте також: Суддівська змова або збіг? Суперників "Реала" і "Барселони" видаляють частіше за інших

Реклама

Раніше повідомлялося, що за припущеннями слідчих, 58-річний Бартомеу використовував футбольний клуб при оформленні договорів для особистого збагачення.

/ Фото: AFP

В тренді
"Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

Восени минулого року Бартомеу був звільнений, зіткнувшись з критикою на тлі невдалих результатів і прагнення капітана команди Ліонеля Мессі покинути клуб. Нагадаємо, 7 березня 2021 року пройдуть вибори нового президента "Барселони". На пост претендують Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.

Нещодавно розсекретили умови контракту Мессі, по якому він заробляє більш півмільярда євро. З героя аргентинський форвард перетворюється в "кровопийцю", який висмоктує з клубу всі соки в його найгірші часи.

Реклама

Дивіться, як "ПСЖ" розгромив "Барселону"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

застава арешти Барселона Бартомеу президент клубу
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти