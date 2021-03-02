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Бывший босс "Барсы" провел ночь под арестом и отказался давать показания

2 марта, 19:19

Елена Павлова Елена Павлова

Бартомеу подозревают в использовании клуба для личного обогащения

Бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу был арестован вчера вместе с двумя директорами "блаугранас", а в офисе каталонского клуба прошли обыски. А уже сегодня скандального испанского функционера отпустили под залог. Предполагается, что экс-президент клуба проходит по делу о коррупции.

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Хосеп Бартомеу

Хосеп Бартомеу

Как сообщает Marca, арестованный Бартомеу провел под арестом ночь вместе со своим советником Жауме Масферрером. Они отказались давать показания, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Однако в суде отметили, что дело, по которому проходят Бартомеу и Масферрер, остается открытым.

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Ранее сообщалось, что по предположениям следователей, 58-летний Бартомеу использовал футбольный клуб при оформлении договоров для личного обогащения.

Антуан Гризманн с номером 17 и боссом "Барсы" Бартомеу

Антуан Гризманн с номером 17 и боссом "Барсы" Бартомеу / Фото: AFP

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Осенью прошлого года Бартомеу был уволен, столкнувшись с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы нового президента "Барселоны". На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Недавно рассекретили условия контракта Месси, по которому он заработает более полмиллиарда евро. Из героя аргентинский форвард превращается в "кровопийцу", который высасывает из клуба все соки в его худшие времена.

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