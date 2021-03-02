Бывший босс "Барсы" провел ночь под арестом и отказался давать показания

Бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу был арестован вчера вместе с двумя директорами "блаугранас", а в офисе каталонского клуба прошли обыски. А уже сегодня скандального испанского функционера отпустили под залог. Предполагается, что экс-президент клуба проходит по делу о коррупции.

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Хосеп Бартомеу

Как сообщает Marca, арестованный Бартомеу провел под арестом ночь вместе со своим советником Жауме Масферрером. Они отказались давать показания, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Однако в суде отметили, что дело, по которому проходят Бартомеу и Масферрер, остается открытым.

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Ранее сообщалось, что по предположениям следователей, 58-летний Бартомеу использовал футбольный клуб при оформлении договоров для личного обогащения.

Антуан Гризманн с номером 17 и боссом "Барсы" Бартомеу / Фото: AFP В тренде Умер знаменитый футболист "Ромы"

Осенью прошлого года Бартомеу был уволен, столкнувшись с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы нового президента "Барселоны". На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Недавно рассекретили условия контракта Месси, по которому он заработает более полмиллиарда евро. Из героя аргентинский форвард превращается в "кровопийцу", который высасывает из клуба все соки в его худшие времена.

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