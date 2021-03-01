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Бывший президент "Барселоны" арестован. В клубе проводят обыски

1 марта, 13:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Хосеп Бартомеу подозревается в коррупции

Сегодня утром полиция провела обыски в главном офисе "Барселоны". Причины проведения проверки никто не сообщается, но есть предположения, что они связаны с делом о коррупционных действиях бывшего президента клуба.

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А потом в своем Twitter журналист Cadenaser Анна Пунси сообщила, что бывший президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу арестован.

Осенью прошлого года Бартомеу был уволен, столкнувшись с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

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Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы нового президента "Барселоны". На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Ранее свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу "грязной войной".

Недавно рассекретили условия контракта Месси, по которому он заработает более полмиллиарда евро. Из героя аргентинский форвард превращается в "кровопийцу", который высасывает из клуба все соки в его худшие времена.

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