Судейский заговор или совпадение? Соперников "Реала" и "Барселоны" удаляют чаще других

Вчера в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" в большинстве выиграл у "Аталанты" 1:0. Уже в первом тайме главный арбитр Тобиас Штилер удалил футболиста бергамского клуба Ремо Фройлера, который сорвал выход Ферлана Менди на свидание с вратарем.

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Ремо Фройлер из "Аталанты" получил красную карточку / Фото: Reuters

Как сообщает OptaJean, соперники мадридского клуба в 15-й раз получают красную карточку в плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю "сливочные" сравнялись с каталонской "Барселоной", соперники которой также 15 раз были удалены.

Отметим, что тренер "Аталанты" наехал на арбитра после поражения от "Реала". Джан Пьеро Гасперини был возмущен удалением своего игрока уже на 17-й минуте в спорной ситуации:

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были улажены. Теперь у нас есть искушение устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в эту игру. Если они не видят разницы, то им следует найти другую работу", – цитирует Гасперини Football Italia

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Ответная игра 1/8 финала ЛЧ в этой паре состоится 16 марта в Мадриде.

Обзор матча "Аталанта" – "Реал" (0:1)

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