18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Поставив на вас 50 гривень. Спасибі за перемогу: що пишуть гравцям України в Instagram

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 15:21
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Півзахисник української збірної Сергій Сидорчук розповів, що від Рути в Бухаресті пішли мурашки, але іноді фанати пишуть таке, що на вуха не натягнеш
Сергій Сидорчук в матчі проти Нідерландів
Сергій Сидорчук в матчі проти Нідерландів / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук після перемоги над Північною Македонією 2:1 розповів, що пишуть вболівальники в соцмережах під час Євро-2020.

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"Зараз дуже багато підтримки, приємних слів. Але в водночас деяким футболістам пишуть таке, що, мені здається, здоровій людині на гадку не спаде. Після Нідерландів одному нашому футболістові написали таку нісенітницю. Коли все більш-менш нормально, непогано йде – ніхто нічого поганого не напише. Зараз найпопулярніше повідомлення в Instagram типу: "Спасибі за перемогу. Я на вас поставив 50 грн", – сказав Сидорчук УАФ

"Великий респект всім, хто прийшов на стадіон в Бухаресті. Коли на розминці почали співати "Червону руту", у мене були мурашки по шкірі. Дуже круто, кайфанул, давно такого не бачив"

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00.

Раніше ми також повідомляли, що Ярмоленко пропонують зробити Почесним громадянином Чернігова.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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22:00
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