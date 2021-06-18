Поставив на вас 50 гривень. Спасибі за перемогу: що пишуть гравцям України в Instagram

Півзахисник української збірної Сергій Сидорчук розповів, що від Рути в Бухаресті пішли мурашки, але іноді фанати пишуть таке, що на вуха не натягнеш

Сергій Сидорчук в матчі проти Нідерландів / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук після перемоги над Північною Македонією 2:1 розповів, що пишуть вболівальники в соцмережах під час Євро-2020.

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"Зараз дуже багато підтримки, приємних слів. Але в водночас деяким футболістам пишуть таке, що, мені здається, здоровій людині на гадку не спаде. Після Нідерландів одному нашому футболістові написали таку нісенітницю. Коли все більш-менш нормально, непогано йде – ніхто нічого поганого не напише. Зараз найпопулярніше повідомлення в Instagram типу: "Спасибі за перемогу. Я на вас поставив 50 грн", – сказав Сидорчук УАФ

"Великий респект всім, хто прийшов на стадіон в Бухаресті. Коли на розминці почали співати "Червону руту", у мене були мурашки по шкірі. Дуже круто, кайфанул, давно такого не бачив"

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00.

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