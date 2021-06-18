18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Поставил на вас 50 гривен. Спасибо за победу: что пишут игрокам Украины в Instagram

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 15:21
Копировать ссылку
Полузащитник украинской сборной Сергей Сидорчук рассказал, что от Руты в Бухаресте пошли мурашки, но иногда фанаты пишут такое, что на уши не натянешь
Сергей Сидорчук в матче против Нидерландов
Сергей Сидорчук в матче против Нидерландов / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Сергей Сидорчук после победы над Северной Македонией 2:1 рассказал, что пишут болельщики в соцсетях во время Евро-2020.

Читайте также: Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала

"Сейчас очень много поддержки, приятных слов. Но в то же время некоторым футболистам пишут такое, что, мне кажется, здоровому человеку на ум не придет. После Нидерландов одному нашему футболисту написали такую чушь. Когда все более или менее нормально, неплохо идет – никто ничего плохого не напишет. Сейчас самое популярное сообщение в Instagram типа: "Спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн", – сказал Сидорчук УАФ

Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук

"Большой респект всем, кто пришел на стадион в Бухаресте. Когда на разминке начали петь "Червону руту", у меня были мурашки по коже. Очень круто, кайфанул, давно такого не видел"

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00.

Ранее мы также сообщали, что Ярмоленко предлагают сделать Почетным гражданином Чернигова.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Энерджайзер дня!
Hell

Александр
Зинченко

Украина
Мимишное фото!
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Фанаты!
Hell

Сборная
Нидерландов

Фанаты Нидерландов
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на:
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять