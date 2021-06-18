Поставил на вас 50 гривен. Спасибо за победу: что пишут игрокам Украины в Instagram

Полузащитник украинской сборной Сергей Сидорчук рассказал, что от Руты в Бухаресте пошли мурашки, но иногда фанаты пишут такое, что на уши не натянешь

Сергей Сидорчук в матче против Нидерландов / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Сергей Сидорчук после победы над Северной Македонией 2:1 рассказал, что пишут болельщики в соцсетях во время Евро-2020.

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"Сейчас очень много поддержки, приятных слов. Но в то же время некоторым футболистам пишут такое, что, мне кажется, здоровому человеку на ум не придет. После Нидерландов одному нашему футболисту написали такую чушь. Когда все более или менее нормально, неплохо идет – никто ничего плохого не напишет. Сейчас самое популярное сообщение в Instagram типа: "Спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн", – сказал Сидорчук УАФ

Сергей Сидорчук

"Большой респект всем, кто пришел на стадион в Бухаресте. Когда на разминке начали петь "Червону руту", у меня были мурашки по коже. Очень круто, кайфанул, давно такого не видел"

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00.

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