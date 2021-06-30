Ховали під українським прапором: з'явилося відео нападу на російського фаната в нашому секторі

Вчора збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Наша команда в додатковий час обіграла Швецію. Переможний гол забив Артем Довбик, якого письменниця обізвала московитом.
Поєдинок Швеція – Україна пройшов у Глазго. І в наш сектор затесався уболівальник з російським прапором і в шапці-вушанці з символікою СРСР. Природно, це багатьом не сподобалося.
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Спочатку в соцмережах з'явилися фотографії цього горе-фаната, неабияк пошарпаного.
А потім, злили і відео нападу на нього. В останній момент, від гріха подалі, вболівальника з триколором прикрили українським прапором.
Також ми писали про палку перекличку футболістів і фанатів збірної України. Після матчу гравці і вболівальники влаштували яскраве шоу.