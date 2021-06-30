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Ховали під українським прапором: з'явилося відео нападу на російського фаната в нашому секторі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 червня, 12:44
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Вболівальник з прапором Росії і в шапці-вушанці з символікою СРСР прийшов в український сектор на стадіоні в Глазго, подивитися матч проти Швеції
Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна
Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна / Фото: Reuters

Вчора збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Наша команда в додатковий час обіграла Швецію. Переможний гол забив Артем Довбик, якого письменниця обізвала московитом.

Поєдинок Швеція – Україна пройшов у Глазго. І в наш сектор затесався уболівальник з російським прапором і в шапці-вушанці з символікою СРСР. Природно, це багатьом не сподобалося.

Читайте також: "Слава Україні!" – російський коментатор про нашу перемогу над шведами

Спочатку в соцмережах з'явилися фотографії цього горе-фаната, неабияк пошарпаного.

А потім, злили і відео нападу на нього. В останній момент, від гріха подалі, вболівальника з триколором прикрили українським прапором.

Також ми писали про палку перекличку футболістів і фанатів збірної України. Після матчу гравці і вболівальники влаштували яскраве шоу.

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О
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