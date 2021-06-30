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Чехія --
Данія --
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Україна --
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"Слава Україні!" – російський коментатор про нашу перемогу над шведами

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 08:03
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Василь Уткін потролив пропагандиста Володимира Соловйова, а збірній України в чвертьфіналі Євро побажав покарати англійців за відмову від гри в футбол
Уткін і футболісти збірної України
Уткін і футболісти збірної України / Фото: Reuters

Відомий російський коментатор Василь Уткін привітав збірну України з виходом до 1/4 Євро-2020, де 3 липня команда Андрія Шевченка зіграє з Англією, і заодно потролив тренера збірної РФ Станіслава Черчесова і російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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"Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менше 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси)... Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!" – написав у своєму Telegram-каналі Уткін

"Сьогодні є точна відповідь на питання, як саме впали акції Станіслава Черчесова. Після виходу українців (яким Росія початково не поступається) до чвертьфіналу вони знецінилися рівно в 10 000 000 (десять мільйонів) разів. Контракт в 2,5 млн євро коштує тепер не більше 25 євроцентів! Не перебільшення) 25 центів – це 1/4 Євро", – додав Уткін, співвітчизники якого, нагадаємо, вилетіли з Євро ще на стадії групового раунду, посівши останнє місце в своєму квартеті

Василь Уткін
Василь Уткін / Фото: Instagram

Ну і не обійшовся Уткін без стьобу на адресу свого давнього недруга, російського пропагандиста Володимира Соловйова, зобразивши, як той зі своїми експертами намагається "зрозуміти" перемогу України над Швецією.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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