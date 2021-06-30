"Слава Україні!" – російський коментатор про нашу перемогу над шведами

Василь Уткін потролив пропагандиста Володимира Соловйова, а збірній України в чвертьфіналі Євро побажав покарати англійців за відмову від гри в футбол

Уткін і футболісти збірної України / Фото: Reuters

Відомий російський коментатор Василь Уткін привітав збірну України з виходом до 1/4 Євро-2020, де 3 липня команда Андрія Шевченка зіграє з Англією, і заодно потролив тренера збірної РФ Станіслава Черчесова і російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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"Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менше 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси)... Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!" – написав у своєму Telegram-каналі Уткін

"Сьогодні є точна відповідь на питання, як саме впали акції Станіслава Черчесова. Після виходу українців (яким Росія початково не поступається) до чвертьфіналу вони знецінилися рівно в 10 000 000 (десять мільйонів) разів. Контракт в 2,5 млн євро коштує тепер не більше 25 євроцентів! Не перебільшення) 25 центів – це 1/4 Євро", – додав Уткін, співвітчизники якого, нагадаємо, вилетіли з Євро ще на стадії групового раунду, посівши останнє місце в своєму квартеті

Василь Уткін / Фото: Instagram

Ну і не обійшовся Уткін без стьобу на адресу свого давнього недруга, російського пропагандиста Володимира Соловйова, зобразивши, як той зі своїми експертами намагається "зрозуміти" перемогу України над Швецією.

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