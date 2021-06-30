2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Прятали под украинским флагом: появилось видео нападения на российского фаната в нашем секторе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 июня, 12:44
Копировать ссылку
Болельщик с флагом России и в шапке-ушанке с символикой СССР пришел в украинский сектор на стадионе в Глазго, посмотреть матч против Швеции
Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины
Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины / Фото: Reuters

Вчера сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда в дополнительное время обыграла Швецию. Победный гол забил Артем Довбик, которого писательница обозвала московитом.

Поединок Швеция – Украина прошел в Глазго. И в наш сектор затесался болельщик с российским флагом и в шапке-ушанке с символикой СССР. Естественно, это многим не понравилось.

Читайте также: "Слава Украине!" – российский комментатор о нашей победе над шведами

Сначала в соцсетях появились фотографии этого горе-фаната, изрядно потрепанного.

А потом, слили и видео нападения на него. В последний момент, от греха подальше, болельщика с триколором прикрыли украинским флагом.

Также мы писали об огненной перекличке футболистов и фанатов сборной Украины. После матча игроки и болельщики устроили яркое шоу.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять