Прятали под украинским флагом: появилось видео нападения на российского фаната в нашем секторе

Болельщик с флагом России и в шапке-ушанке с символикой СССР пришел в украинский сектор на стадионе в Глазго, посмотреть матч против Швеции

Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины / Фото: Reuters

Вчера сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда в дополнительное время обыграла Швецию. Победный гол забил Артем Довбик, которого писательница обозвала московитом.

Поединок Швеция – Украина прошел в Глазго. И в наш сектор затесался болельщик с российским флагом и в шапке-ушанке с символикой СССР. Естественно, это многим не понравилось.

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Сначала в соцсетях появились фотографии этого горе-фаната, изрядно потрепанного.

А потом, слили и видео нападения на него. В последний момент, от греха подальше, болельщика с триколором прикрыли украинским флагом.

Также мы писали об огненной перекличке футболистов и фанатов сборной Украины. После матча игроки и болельщики устроили яркое шоу.