Вогняна перекличка футболістів і фанатів збірної України

Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час Швецію. Після матчу гравці і фанати влаштували яскраве шоу

Футболісти дякую вболівальникам за підтримку / Фото: REUTERS

Збірна України вже дісталася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Наша команда в драматичному поєдинку обіграла Швецію – 2:1. Переможний гол українці забили в самому кінці додаткового часу. Після подачі Зінченка з лівого флангу, гол забив Довбик.

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Після фінального свистка футболісти збірної України разом з Андрієм Шевченком підійшли до трибун арени в Глазго, щоб подякувати вболівальникам. Поскандували разом "У-кра-ї-на! У-кра-ї-на!". Вийшло дуже емоційно.

Збірна України дякую фанатам за підтримку

Наступним суперником збірної України стане Англія. Команди зустрінуться в суботу, 3 липня, в Римі. Початок о 22:00. дивіться всі пари 1/4 фіналу Євро-2020.