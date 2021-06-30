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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

"Знову московит": письменниця дорікнула герою матчу зі Швецією за російську мову

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 червня, 11:40
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Відома українська письменниця і борець за українську мову Лариса Ніцой порівняла наших футболістів з марсіанами і нагадала Артему Довбику про Холодний Яр
Лариса Ніцой критикує Артема Довбика
Лариса Ніцой критикує Артема Довбика

Український форвард Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції. Його гол на останніх хвилинах додаткового часу приніс путівку збірній України до чвертьфіналу Євро-2020.

А після матчу українська письменниця Лариса Ніцой напала з критикою на Довбика, обізвавши його московитом. Все через те, що футболіст давав коментар після матчу російською мовою.

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив – так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?" – написала Ніцой у Facebook.

І підкріпила свої слова відео.

До речі, раніше відомий коментатор Дмитро Губернієв заявив, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

Дивіться, як Довбик забивав шведам:

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І
Г
О
1
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4
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