Неймовірний Роналду наздогнав кращого бомбардира збірних – наступний гол стане рекордним

Португальському форварду потрібно забити ще один гол, щоб стати найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Рекорд він може оформити на Євро-2020

Кріштіану Роналду наздогнав Алі Даеї / Фото: Reuters

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду оформив дубль в матчі проти Франції в третьому турі групового етапу Євро-2020 і забив свій 109 м'яч в складі національної команди. Відео голів та огляд матчу Франція – Португалія є на нашому сайті.

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Роналду зрівнявся з іранцем Алі Даеї в рейтингу кращих бомбардирів в складі національних збірних. Наступний гол зробить португальця світовим рекордсменом!

Раніше ми писали, що Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років. Кріштіану Роналду не старіє. Португальський нападник продемонстрував феноменальну швидкість в матчі проти Німеччини, якій позаздрять багато спринтерів.