23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Неймовірний Роналду наздогнав кращого бомбардира збірних – наступний гол стане рекордним

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 00:43
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Португальському форварду потрібно забити ще один гол, щоб стати найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Рекорд він може оформити на Євро-2020
Кріштіану Роналду наздогнав Алі Даеї
Кріштіану Роналду наздогнав Алі Даеї / Фото: Reuters

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду оформив дубль в матчі проти Франції в третьому турі групового етапу Євро-2020 і забив свій 109 м'яч в складі національної команди. Відео голів та огляд матчу Франція – Португалія є на нашому сайті.

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Роналду зрівнявся з іранцем Алі Даеї в рейтингу кращих бомбардирів в складі національних збірних. Наступний гол зробить португальця світовим рекордсменом!

Раніше ми писали, що Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років. Кріштіану Роналду не старіє. Португальський нападник продемонстрував феноменальну швидкість в матчі проти Німеччини, якій позаздрять багато спринтерів.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
2:2
Дивись на: Трансляція
2:2
Відео Про матч
Субота, 26 червня
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