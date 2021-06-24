23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 22:00
Португалия 2
Франция 2
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Невероятный Роналду догнал лучшего бомбардира сборных – следующий гол станет рекордным

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 00:43
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Португальскому форварду нужно забить еще один гол, чтобы стать лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Рекорд он может оформить на Евро-2020
Криштиану Роналду догнал Али Даеи
Криштиану Роналду догнал Али Даеи / Фото: Reuters

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче против Франции в третьем туре группового этапа Евро-2020 и забил свой 109 мяч в составе национальной команды. Видео голов и обзор матча Франция – Португалия есть на нашем сайте.

Читайте также: Это невероятно: Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых

Роналду сравнялся с иранцем Али Даеи в рейтинге лучших бомбардиров в составе национальных сборных. Следующий гол сделает португальца мировым рекордсменом!

Ранее мы писали, что Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро – и это в 36 лет. Криштиану Роналду не стареет. Португальский нападающий продемонстрировал феноменальную скорость в матче против Германии, которой позавидуют многие спринтеры.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
2:2
Смотри на: Трансляция
2:2
Видео О матче
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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